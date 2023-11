Un phénomène débarque, les stars du PSG hallucinent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

S'il a explosé cet saison, c'est bien sous les ordres de Christophe Galtier que Warren Zaïre-Emery a fait ses débuts en Ligue 1. Le milieu de terrain avait été intégré au groupe professionnel par le technicien. Dès ses premières apparitions, le joueur avait impressionné certains de ses coéquipiers. Parmi eux, Lionel Messi ou encore Neymar.

En l'espace d'un an, Warren Zaïre-Emery a brûlé les étapes, une après les autres. Ce jeudi, il a été convoqué par Didier Deschamps et pourrait devenir le plus jeune joueur depuis 1945 à entrer en jeu lors d'une rencontre de l'équipe de France. Un nouveau cap franchi pour celui qui avait fait ses premières apparitions sous les ordres de Christophe Galtier au PSG. Aujourd'hui à Al-Duhail, le technicien se souvient.

Galtier se souvient de lui

« Quand on préparait la saison, j'avais une liste de jeunes qu'il fallait voir. Warren a vite intégré le groupe et avec le staff on s'est dit : putain, mais ce gamin a 16 ans et l'attitude d'un joueur qui a déjà 200 ou 250 matches ! » a lâché Galtier. Comme l'a annoncé l'ancien coach du PSG, Zaïre-Emery a mis très peu de temps à se faire accepter par les stars du vestiaire. Les stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé souhaitaient compter sur lui lors des entraînements.

« Les grands joueurs aiment l'avoir dans leur équipe à l'entraînement »