Un patron arrive au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Titulaire mercredi soir face à Tottenham en l’absence de João Neves, Warren Zaïre-Emery espère retrouver un rôle plus important au PSG cette saison. Le Titi Parisien a connu une saison compliquée en 2024-2025, et entend bien redevenir ce patron de l’entrejeu qui avait bluffé Luis Enrique lors de la première saison de l’entraîneur sur le banc parisien.

Après de très courtes vacances, le PSG va devoir rapidement retrouver le rythme. Mercredi soir face à Tottenham, le club parisien a connu une rencontre très compliquée. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique se sont réveillés en fin de match afin de remporter la Supercoupe d’Europe.

La saison du renouveau pour Zaïre-Emery ? Un succès très prometteur pour la suite des événements, alors que cette rencontre était marquée par plusieurs choix forts de Luis Enrique au coup d’envoi. L’entraîneur du PSG a notamment décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery en l’absence de João Neves. Le prometteur milieu de terrain est apparu en jambes, mais comme ses coéquipiers, a fait preuve de maladresse au cours de ce premier match de la saison.