Un patron arrive au PSG ?

Titulaire mercredi soir face à Tottenham en l’absence de João Neves, Warren Zaïre-Emery espère retrouver un rôle plus important au PSG cette saison. Le Titi Parisien a connu une saison compliquée en 2024-2025, et entend bien redevenir ce patron de l’entrejeu qui avait bluffé Luis Enrique lors de la première saison de l’entraîneur sur le banc parisien.
Après de très courtes vacances, le PSG va devoir rapidement retrouver le rythme. Mercredi soir face à Tottenham, le club parisien a connu une rencontre très compliquée. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique se sont réveillés en fin de match afin de remporter la Supercoupe d’Europe.
La saison du renouveau pour Zaïre-Emery ?
Un succès très prometteur pour la suite des événements, alors que cette rencontre était marquée par plusieurs choix forts de Luis Enrique au coup d’envoi. L’entraîneur du PSG a notamment décidé de titulariser Warren Zaïre-Emery en l’absence de João Neves. Le prometteur milieu de terrain est apparu en jambes, mais comme ses coéquipiers, a fait preuve de maladresse au cours de ce premier match de la saison.
Le Titi Parisien face à un grand défi
Ayant perdu sa place de titulaire dans l’entrejeu du PSG au profit de Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery entend bien se battre pour revenir à nouveau au premier plan comme l’indique le Parisien. Le numéro 33 a besoin d’enchaîner les rencontres en ce début de saison afin de redevenir un patron du milieu de Luis Enrique.