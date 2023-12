Un nouveau fiasco pour le PSG ?

Arnaud De Kanel

Le verdict est tombé lundi dernier pour le PSG. Deuxième de sa poule, le club de la capitale a tiré la Real Sociedad, l'équipe la plus abordable parmi toutes celles ayant terminé à la première place. Pour autant, ce n'est pas gagné d'avance pour les hommes de Luis Enrique car cette équipe est très joueuse et pour certains observateurs, elle produit même le plus beau football depuis le début de la saison. L'ombre d'un nouveau fiasco plane donc au dessus des têtes parisiennes.

Le PSG dépense sans compter depuis plusieurs années afin de remporter la Ligue des champions. Mais sur les sept dernières années, le club de la capitale a chuté à 5 reprises en huitièmes de finale avec à chaque fois, des scénarios catastrophes. Cette année, les hommes de Luis Enrique ont été verni au tirage au sort puisqu'ils ont évité le Bayern, Manchester City ou encore le Real Madrid pour hériter de la Real Sociedad. Sur le papier, il s'agit du tirage le plus abordable mais en réalité, le piège pourrait se refermer sur les Parisiens.

Un nouveau fiasco pour Paris ?

Spécialiste du foot espagnol pour RMC , Frédéric Hermel prévient : « C’est le tirage pourri par excellence pour le PSG. Il s’apparente au petit Poucet sauf que dans le jeu, c’est l’équipe qui joue le mieux au football de toute l’Espagne. C’est vrai que c’est une équipe qui a peu d’expérience européenne. C’est un grand d’Espagne mais un petit d’Europe. Mais au niveau des joueurs de ballon, c’est vraiment une équipe qui va poser des problèmes au PSG. » Pour lui, le PSG aurait mieux fait de tirer le FC Barcelone.

«Le PSG va souffrir face à une équipe qui joue aussi bien au ballon»