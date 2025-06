«Un monstre» est annoncé au PSG !

Auteur d’un doublé contre l’Inter Milan, Désiré Doué a été le héros de la finale de la Ligue des champions. Si ses qualités techniques ne sont plus à prouver, le phénomène de 20 ans a surpris son monde au PSG par son physique. L’international français a développé des capacités impressionnantes dans ce domaine.

Désiré Doué n’a pas mis longtemps pour conquérir le PSG et l’Europe. Arrivé l’été dernier dans la capitale, le crack de 20 ans occupait un rôle de remplaçant. Mais à force de travailler, Désiré Doué a fait d’énormes progrès, qui lui ont permis de se faire une place très importante dans l’effectif de Luis Enrique . L’ancien du Stade Rennais postulait très régulièrement pour une place de titulaire cette saison.

Désiré Doué a bluffé son monde par ses qualités techniques, mais aussi par ses qualités physiques. Généreux dans l’effort, l’attaquant du PSG a surpris l’Europe lorsqu’il a fait tomber le maillot après son deuxième but contre l’ Inter Milan , révélant une musculature très impressionnantes. Désiré Doué a même étonné certains avec qui il a partagé ses années de formation, comme Ewen Tondeux .

«On ne pensait pas qu’il deviendrait aussi costaud»

« Plus petit, il était déjà dense mais on ne pensait pas qu’il deviendrait aussi costaud. Entre la première et la dernière année de centre de formation, je ne sais pas ce qu’il a fait pendant les vacances, c’est devenu un monstre » a-t-il révélé au sujet de Désiré Doué lorsqu’il a été interrogé par Le Parisien.