Un Marseillais fan du PSG, l’annonce qui fait mal !

Bien qu’il soit Marseillais et formé à l’OM, Maxime Lopez n’a pas pu résister à ce PSG. Le milieu de terrain du Paris FC a avoué qu’il s’était régalé à regarder jouer l’équipe de Luis Enrique la saison dernière et qu’elle méritait son sacre en Ligue des champions, même si ça ne lui fait pas plaisir de le dire.

Dans Détective Mathoux sur Canal+, Maxime Lopez a fait une annonce déplaisante. Né à Marseille et malgré son amour pour l’OM, où il a été formé et fait ses débuts en professionnel, le milieu de terrain âgé de 27 ans, qui évolue au Paris FC depuis 2024, a avoué qu’il était un grand fan du PSG de Luis Enrique.

«On s’est régalé à les regarder, ça fait chier de le dire» « Même en tant que marseillais, je le dis : c’est la meilleure équipe du monde ! Ce qu’ils ont fait l’année dernière, c’est exceptionnel. Ils n’ont pas volé leur Ligue des champions. On s’est régalé à les regarder, ça fait chier de le dire, désolé du terme », a déclaré Maxime Lopez.