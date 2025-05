Un joueur «très important» a signé au PSG, l’énorme coup de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa nomination sur le banc du PSG, Luis Enrique a prouvé sa capacité à lancer des jeunes joueurs. Cette saison, c’est Senny Mayulu qui s’est distingué, un joueur pour lequel le technicien espagnol s’était opposé au départ. Et aujourd’hui, il ne le regrette pas.

L'été dernier alors qu'un prêt de Senny Mayulu était évoqué, Luis Enrique a décidé de poser son veto, convaincu qu'il aurait besoin du jeune milieu de terrain cette saison. Et depuis, le Titi a prolongé avec son club formateur et se distingue en cette saison fin de saison. Titulaire samedi soir à Montpellier lors d'une large revue d'effectif, Mayulu a même marqué avec le PSG ce qui conforte Luis Enrique dans son choix.

Luis Enrique s'enflamme pour Mayulu

« De façon générale, je l'aime beaucoup. Je ne veux pas... Je ne pense pas qu'il faille individualiser, car nous parlons d'un sport collectif. Mais en ce qui concerne Senny, je pense que c'est un joueur... J'ai dit l'année dernière que j'étais ravi qu'il soit resté. C'est vrai que c'est difficile d'être titulaire au PSG, surtout dans ce PSG-là, mais je pense que Senny réunit toutes les conditions pour être un joueur très important au PSG dans le futur, de par sa qualité technique, sa qualité physique, sa polyvalence. C'est un joueur que nous essayons même en ce moment en tant qu'arrière latéral et il peut parfaitement jouer en tant qu'arrière latéral, un latéral dans une équipe comme la nôtre », s’enflamme l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Senny est un joueur d'un niveau incontestable»

« Je pense que Senny est un joueur d'un niveau incontestable et nous devons ajouter à cela le caractère qu'il a, la personnalité qu'il a pour concurrencer (les autres). Il est toujours prêt, toujours à son meilleur niveau. Je le répète, ce n'est pas facile pour un joueur qui joue moins qu'il ne le souhaite, mais je suis très content de lui. Je pense qu'il accepte le défi que nous lui avons lancé de pouvoir jouer à d'autres postes. Aujourd'hui, il a commencé au poste d'arrière latéral, puis il a joué à la fois comme milieu et entre les lignes, puis il a joué comme ailier gauche. Je pense que c'est un joueur très intéressant, je l'aime beaucoup et son caractère et sa personnalité sont des choses que j'apprécie beaucoup », ajoute Luis Enrique.