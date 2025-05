La tension monte au PSG, Luis Enrique balance !

Amadou Diawara

A la suite de sa double confrontation face à Arsenal, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Déjà sacré avec le FC Barcelone en 2015, Luis Enrique a expliqué à tel point ce type de rendez-vous européen était sous haute tension.

Classé 15ème de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est qualifié pour la phase à éliminations directes. Après avoir écarté Brest, le club de la capitale a fait tomber trois écuries anglaises : Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Grâce à ces quatre succès, le PSG va disputer la finale de la C1 le 31 mai, ayant rendez-vous avec l'Inter à l'Allianz Arena de Munich.

Ligue des Champions : Une finale PSG-Inter

Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir, Luis Enrique a annoncé la couleur avant la finale de la Ligue des Champions. Vainqueur de la compétition avec le FC Barcelone en 2015, le coach du PSG a affirmé que la tension était à son maximum lors d'un événement d'une telle ampleur.

«Cette pression est à un niveau maximal»

« Ressentez-vous plus de pression au PSG qu'au Barça en vue de la finale de la Ligue des Champions ? L'événement implique, où que tu sois, une tension accumulée qu'il faut gérer. Et c'est une tension qui est bien plus importante que ce que l'on peut penser, parce qu'il y a tant de circonstances particulières qui entourent ce genre de match. On a souvent vu des finales polymorphes, dans lesquelles il faut gérer les sentiments. Donc, cette pression, elle est évidemment à un niveau maximal, mais je ne vois pas de différence entre les deux pressions subies dans les deux clubs différents. L'objectif est le même. À la fin d'une finale, l'une des équipes sera très triste, l'autre équipe sera évidemment très heureuse », a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG.