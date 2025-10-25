Un joueur «effrayant» est annoncé au PSG, il hallucine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mardi soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée du Bayer Leverkusen en Ligue des champions en s'imposant 7-2. Le club de la capitale a encore répondu présent et Nuno Mendes a encore brillé. Le Portugais a participé au spectacle et ses qualités sont largement visibles. Pour Walid Acherchour, il est indispensable.

En grande forme depuis quelques semaines, Nuno Mendes fait parler de lui quasiment à chaque match. Le polyvalent portugais de 23 ans a encore participé activement à l'animation offensive du PSG face au Bayer Leverkusen et les éloges pleuvent à son égard. Le dernier en date : Walid Acherchour, impressionné par la qualité technique du joueur.

« Nuno Mendes, c’est… effrayant ce joueur » Dans l'émission Winamax Football Club de Winamax TV, Walid Acherchour n'a eu que des éloges envers le joueur portugais. « Nuno Mendes, c’est… effrayant ce joueur. Ce qu’il fait avec ou sans le ballon. Je trouve qu’il a énormément progressé défensivement, dans ses placements, dans sa justesse, dans le timing de ses courses pour récupérer les failles de certains joueurs autour de lui. Sa qualité de pied elle est exceptionnelle : le ballon qu’il donne pour Pacho, le but qu’il va mettre » débute le chroniqueur.