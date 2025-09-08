Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’absence de Matvey Safonov dans la communication officielle du Paris Saint-Germain sur ses internationaux interroge. Alors que le club de la capitale a détaillé la liste des joueurs appelés en sélection pour la trêve de septembre, le gardien russe n’y figure pas. Un oubli qui suscite en Russie de vives réactions.

Mercredi, le PSG a publié sur ses canaux officiels une liste des joueurs convoqués par leurs sélections nationales pour la trêve internationale de septembre. Cette communication, censée mettre en valeur la dimension internationale de l’effectif parisien, s’est toutefois accompagnée d’une absence remarquée : celle de Matvey Safonov. Recruté l’été dernier en provenance de Krasnodar, le portier russe n’apparaît pas dans le communiqué , alors qu’Illia Zabarnyi, de nationalité ukrainienne, est bien présent. Cet oubli – volontaire ou non – du PSG a provoqué de nombreuses interrogations en Russie.

La Russie hallucine Députée de la Douma, Svetlana Zhurova a livré son avis sur la décision du PSG d’ignorer Safonov. « Ils ne veulent tout simplement pas de négativité supplémentaire. Ils poursuivent leurs propres intérêts et n'ont pas besoin d'un scandale. Ils offensent [ Safonov ], mais en même temps, ils veulent se protéger de tout battage médiatique supplémentaire qui pourrait leur parvenir, notamment en provenance d'Ukraine. En tant que joueur, il leur convient. Et s'il y a une chose qui leur déplaît, c'est sa nationalité. Ils ne veulent tout simplement pas leur rappeler une fois de plus qu'il est russe. Les mêmes sommes d'argent provenant des sponsors sont plus importantes lorsque les nouvelles sont positives. Or, en Occident, tout ce qui est lié à la Russie est désormais mal perçu » a-t-elle confié dans des propos rapportés par Sports.ru.