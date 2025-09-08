L’absence de Matvey Safonov dans la communication officielle du Paris Saint-Germain sur ses internationaux interroge. Alors que le club de la capitale a détaillé la liste des joueurs appelés en sélection pour la trêve de septembre, le gardien russe n’y figure pas. Un oubli qui suscite en Russie de vives réactions.
Mercredi, le PSG a publié sur ses canaux officiels une liste des joueurs convoqués par leurs sélections nationales pour la trêve internationale de septembre. Cette communication, censée mettre en valeur la dimension internationale de l’effectif parisien, s’est toutefois accompagnée d’une absence remarquée : celle de Matvey Safonov. Recruté l’été dernier en provenance de Krasnodar, le portier russe n’apparaît pas dans le communiqué , alors qu’Illia Zabarnyi, de nationalité ukrainienne, est bien présent. Cet oubli – volontaire ou non – du PSG a provoqué de nombreuses interrogations en Russie.
La Russie hallucine
Députée de la Douma, Svetlana Zhurova a livré son avis sur la décision du PSG d’ignorer Safonov. « Ils ne veulent tout simplement pas de négativité supplémentaire. Ils poursuivent leurs propres intérêts et n'ont pas besoin d'un scandale. Ils offensent [ Safonov ], mais en même temps, ils veulent se protéger de tout battage médiatique supplémentaire qui pourrait leur parvenir, notamment en provenance d'Ukraine. En tant que joueur, il leur convient. Et s'il y a une chose qui leur déplaît, c'est sa nationalité. Ils ne veulent tout simplement pas leur rappeler une fois de plus qu'il est russe. Les mêmes sommes d'argent provenant des sponsors sont plus importantes lorsque les nouvelles sont positives. Or, en Occident, tout ce qui est lié à la Russie est désormais mal perçu » a-t-elle confié dans des propos rapportés par Sports.ru.
Les incroyables accusations
Le débat a été amplifié par Jeff Monson, ancien combattant de MMA américain naturalisé russe et aujourd’hui député au parlement du Bachkortostan. Dans un registre plus radical, il a directement accusé le PSG et, plus largement, les pays occidentaux de discrimination. « C'est de la discrimination. Ces pays occidentaux – l'Angleterre, la France, les États-Unis, l'Allemagne – cherchent à nuire à la Russie par tous les moyens. Ils le font en utilisant la géopolitique et le sport. Ils veulent nuire par tous les moyens » a-t-il lâché.