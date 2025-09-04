PSG : Le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, l’équipe de France affronte l’Ukraine pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur devrait aligner une composition proche de celle travaillée à Clairefontaine, avec Désiré Doué titularisé à la place d'Ousmane Dembélé, trop juste pour participer à cette partie.

L’équipe de France débute ce vendredi sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec un déplacement délicat en Pologne pour affronter l'Ukraine. Un adversaire qui ne doit pas être pris à la légère selon Didier Deschamps.

Match piège pour les Bleus « En face, il y aura de très très bons joueurs. Ils ont des joueurs qui ont l'habitude des matches de haut niveau. Il y a des automatismes, sur le plan offensif, il y a des joueurs de qualité. Méfiance » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.