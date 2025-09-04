PSG : Le remplaçant de Dembélé est annoncé !

Ce vendredi, l’équipe de France affronte l’Ukraine pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, le sélectionneur devrait aligner une composition proche de celle travaillée à Clairefontaine, avec Désiré Doué titularisé à la place d'Ousmane Dembélé, trop juste pour participer à cette partie.
L’équipe de France débute ce vendredi sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026 avec un déplacement délicat en Pologne pour affronter l'Ukraine. Un adversaire qui ne doit pas être pris à la légère selon Didier Deschamps.
Match piège pour les Bleus
« En face, il y aura de très très bons joueurs. Ils ont des joueurs qui ont l'habitude des matches de haut niveau. Il y a des automatismes, sur le plan offensif, il y a des joueurs de qualité. Méfiance » a déclaré le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse.
Doué va remplacer Dembélé
Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait rester fidèle à la structure travaillée cette semaine à Clairefontaine, mais avec quelques ajustements tactiques en raison de l’état physique d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde 2018, fraîchement revenu avec le groupe, n’est pas encore à 100 % et pourrait débuter sur le banc. À sa place, Désiré Doué, jeune milieu offensif dynamique, devrait être titularisé selon L'Equipe. En défense, Dayot Upamecano devrait être aligné au côté d'Ibrahima Konaté.