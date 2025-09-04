Deschamps - PSG : Le transfert validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Illia Zabarnyi, nouveau défenseur du PSG, sera un adversaire à surveiller ce vendredi lorsque l’Ukraine affrontera la France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À 23 ans, l’ancien joueur de Bournemouth attire l’attention par sa sérénité et sa technique, et Didier Deschamps n’a pas hésité à saluer son potentiel.

Deschamps s'enflamme pour Zabarnyi Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dit tout le bien qu'il pensait de Zabarnyi, recruté pour 63M€ par le PSG cet été. Selon le sélectionneur des Bleus, le défenseur ukrainien dispose encore d'une grande marge de progression.