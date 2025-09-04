Deschamps - PSG : Le transfert validé !

Nouveau joueur du PSG, Illia Zabarnyi affrontera la France ce vendredi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un défenseur de 23 ans dont se méfie Didier Deschamps. Présent en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'ancien joueur de Bournemouth.
Illia Zabarnyi, nouveau défenseur du PSG, sera un adversaire à surveiller ce vendredi lorsque l’Ukraine affrontera la France dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À 23 ans, l’ancien joueur de Bournemouth attire l’attention par sa sérénité et sa technique, et Didier Deschamps n’a pas hésité à saluer son potentiel.
Deschamps s'enflamme pour Zabarnyi
Présent en conférence de presse ce jeudi, Didier Deschamps a dit tout le bien qu'il pensait de Zabarnyi, recruté pour 63M€ par le PSG cet été. Selon le sélectionneur des Bleus, le défenseur ukrainien dispose encore d'une grande marge de progression.
« Il a un gros potentiel »
« Il a fait une très bonne saison avec Bournemouth. S'il a été recruté par le PSG, il y a des raisons. C'est un joueur qui dégage beaucoup de sérénité, il est très à l'aise avec le ballon, dans tout ce qui est relance notamment. C'est encore un jeune joueur mais il a fait déjà de très bonnes choses. Il a un gros potentiel » a déclaré Deschamps.