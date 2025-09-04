Craquage au PSG : Il se lâche après son départ !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En manque cruel de temps de jeu lors de son ultime saison au PSG, en 2012-2013, Kevin Gameiro avait fini par craquer à sa sortie du terrain lors d'un match de championnat à Troyes avant de quitter le club quelques semaines plus tard. Et le buteur français s'était ensuite exprimé sur son craquage au PSG, n'affichant aucun regret particulier.

Recruté à l'aube du projet QSI au sein du PSG, Kevin Gameiro s'était d'abord imposé comme un élément important de l'attaque lors de sa première saison au Parc des Princes avant de voir les choses se compliquer par la suite. Barré par le recrutement en fanfare de Zlatan Ibrahimovic, le buteur français s'était d'ailleurs accroché avec Carlo Ancelotti en craquant totalement un jour de match du PSG à Troyes, au moment de quitter le terrain.

Gameiro ne regrette rien avec le PSG Gameiro a finalement quitté le PSG à l'été 2013 pour le FC Séville, et quelques mois plus tard au micro de beINSPORTS, il semblait apaisé : « Je suis très content d’avoir joué pour ce club, pour ces supporters. C’est un choix de carrière que j’assume. Je ne suis pas déçu d’avoir joué à Paris. Ce sont les aléas d’une carrière, cela fait progresser, surtout mentalement », expliquait Kevin Gameiro.