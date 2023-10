Un joueur du PSG entre dans l’histoire

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner cette saison. Le jeune milieu de terrain de 17 ans est un incontournable de l’effectif de Luis Enrique au PSG et a une nouvelle fois été titularisé par le coach espagnol mercredi pour la réception du Milan AC en Ligue des champions (3-0). Auteur de deux passes décisives à 17 ans et 231 jours dans le même match de C1, il est le plus jeune à réaliser cette prouesse. Tour d’horizon.

Zaïre-Emery a délivré 4 passes clés lors de la réception du Milan AC mercredi soir. Le plus gros total de son équipe. Néanmoins, le jeune titi parisien entre dans l’histoire de la Ligue des champions pour une tout autre raison. En effet, après son gros travail et l’élimination de Tijani Reijnders sur un contrôle dans sa moitié de terrain, Warren Zaïre-Emery s'est s’infiltré dans le camp milanais et a servi Kylian Mbappé, le meilleur buteur de l’histoire du PSG, qui a inscrit le premier but de la soirée à la demi-heure de jeu grâce à une passe décisive de Zaïre-Emery.



Le jeune milieu de terrain de 17 ans ne s’est pas arrêté là. Remuant et surtout dominateur dans l’entrejeu du PSG, Warren Zaïre-Emery a poursuivi ses projections vers l’avant lors de la seconde période. En se débordant sur le côté droit après un service de Kang-In Lee et en résistant au pressing de Yacine Adli, Zaïre-Emery a servi Gonçalo Ramos en retrait. Inspiré, l’attaquant portugais a laissé passer le ballon sans le toucher et Kang-In Lee a conclu devant un Mike Maignan impuissant. Le capitaine de l’équipe de France Espoirs a permis au Sud-Coréen d’inscrire son premier but avec le PSG.

Zaïre-Emery, deux passes décisives en Ligue des champions à 17 ans et 231 jours

Et pour sa part, Warren Zaïre-Emery est donc parvenu à délivrer deux passes décisives sur un même match en Ligue des champions. Ce qui en fait le plus jeune joueur de l’histoire à offrir deux passes décisives dans cette compétition devant… Theo Walcott !

Un joueur du PSG fait halluciner Thierry Henry ! https://t.co/Bo8VixzaLv pic.twitter.com/Emji3o6ZoC — le10sport (@le10sport) October 26, 2023

Walcott, à 17 ans et 250 jours

Comme Warren Zaïre-Emery au PSG, Theo Walcott a rapidement été lancé dans le grand bain par Arsène Wenger à Arsenal. Lors de la saison 2005/2006, l’ailier anglais avait délivré deux passes décisives à l’âge de 17 ans et 250 jours en Ligue des champions avec Arsenal lors d’une victoire face à Hambourg en novembre 2006. Dans les 10 dernières minutes, Walcott a servi Emmanuel Éboué qui a conclu d’une frappe du droit avant de récidiver cinq minutes plus tard via un service transformé de la tête par Julio Baptista. Warren Zaïre-Emery en a fait autant, mais à 17 ans et 231 jours.

Balotelli, deux passes décisives à 18 ans et 3 mois avec l’Inter

Face à Anorthosis, un jeune Mario Balotelli âgé de 18 ans et trois mois ouvrait le score pour l’Inter dès la 13ème minute de jeu avant de délivrer une première passe décisive à Marco Materazzi juste avant la mi-temps. Non rassasié, « Super Mario » a remis ça en servant Julio Cruz en toute fin de match pour arracher le nul (3-3) le 4 novembre 2008.

À 18 ans et 8 mois, Vermeeren passe deux assists pour Antwerp

Le 4 octobre dernier, Antwerp recevait le Shakhtar Donetsk. Tout est parti de la meilleure des manières pour le club belge qui a passé deux buts aux visiteurs du soir dès la première période grâce à un doublé de passes décisives d’Arthur Vermeeren pour Abnor Muja et Michel-Ange Balikwisha. Néanmoins, les Ukrainiens du Shakhtar ont inversé la tendance en seconde période pour remporter le match sur le score de 3 buts à 2.