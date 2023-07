Un joueur du PSG en sang après s’être fait frapper, la terrible révélation

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En 2014, Thiago Motta et Brandao ont été liés par une affaire que le football français aurait préféré éviter. Après une rencontre entre le PSG et Bastia, le Brésilien avait frappé d’un coup de tête le milieu parisien. Neuf ans après les faits, l’ancien de l’OM est revenu sur cette scène qu’il regrette amèrement et qu’il a du mal à digérer.

Il y a neuf ans, à l’issue d’une rencontre entre le PSG et Bastia, une grosse altercation avait lieu entre Thiago Motta et Brandao. L’ancien attaquant de l’OM estimait avoir été insulté pendant tout le match par l’Italien. Le Brésilien a donc attendu Thiago Motta dans le couloir avant de lui assener un gros coup de tête au visage, le milieu du PSG avait fini en sang. Et Brandao a pris la fuite en courant jusqu’à son vestiaire.

«J’ai subi une dépression»

Dans un entretien accordé à Oh My Goal dans l’émission Colinterview , Brandao est revenu sur cette altercation qui lui avait valu six mois de suspension par la LFP et cinq mois de prison avec sursis : « Tous les amis qui me connaissent, tous les coachs qui me connaissent, savent ce qu’est ma mentalité. Oui, c’était un moment très dur parce que j’ai été suspendu six mois. Du coup, j’ai subi une dépression. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c’est de rester six mois sans jouer. C’est compliqué. Mais la vie continue. Aujourd’hui, toutes ces histoires sont derrière moi, mais sur le moment ça a été difficile car tout le monde pense que je suis comme ça alors qu’au quotidien je suis quelqu’un qui travaille beaucoup, quelqu’un qui mouille le maillot, qui sourit. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu’un qui veut donner du positif aux autres ».

Brandao s’est relevé, Motta l’a pardonné