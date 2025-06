Un joueur du PSG en chaise roulante : La maladie qui l’envoie à l’hôpital

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Larrys Mabiala, ancien défenseur du PSG, a traversé une épreuve en début de carrière lorsqu'une pubalgie infectieuse l'a cloué en chaise roulante. Ce qui n’a pas empêché le joueur formé dans la capitale, aujourd’hui âgé de 37 ans, de signer son premier contrat professionnel et d’évoluer sous les couleurs parisiennes.

Au milieu des années 2000, de nombreux titis du PSG ont eu leur chance dans l’équipe première du club, qui luttait alors pour sa place en Ligue 1. C’est le cas notamment de Larrys Mabiala, issu de la génération 1987. Apparu pour la première fois aux côtés de Pedro Miguel Pauleta ou encore Sylvain Armand en novembre 2006, à l’occasion d’un match de Coupe de la Ligue, le défenseur a dû surmonter une épreuve importante au début de sa carrière.

« J'étais alors atteint, sans le savoir, d’une pubalgie infectieuse » « Alors que tout semblait bien lancé pour moi, j'ai contracté une grave blessure, inconnue des médecins, qui a retardé ma progression, et m'a laissé d’importantes séquelles physiques et mentales. J‘étais dans ma chambre avec Youssouf Mulumbu, qui était venu faire une machine à laver chez moi. Et d’un coup, impossible de me lever ! J'étais alors atteint, sans le savoir, d’une pubalgie infectieuse, qui m'a laissé en chaise roulante pendant dix jours », raconte Mabiala, dans un entretien publié sur le site du PSG.