Un joueur du PSG dans la tourmente, une star monte au créneau

Thibault Morlain

Parti jouer récemment la Coupe d'Asie avec la Corée du Sud, Kang-in Lee s'est retrouvé au coeur d'une polémique. En effet, le joueur du PSG a été à l'origine d'une altercation avec certains de ses coéquipiers et cela a abouti à la blessure de la star de la sélection sud-coréenne, Heung-min Son. Alors que l'affaire a fait beaucoup parler dernièrement, voilà que le joueur de Tottenham a souhaité prendre la défense de Kang-in Lee.

Avant la demi-finale de Coupe d'Asie face à la Jordanie, les esprits se sont échauffés dans le groupe de la Corée du Sud. Une source avait alors expliqué pour The Sun : « La dispute est venue de nulle part. Quelques jeunes joueurs ont mangé très vite et ont laissé les autres pour jouer au ping-pong. Son a demandé de revenir s'asseoir lorsque des choses irrespectueuses ont été prononcées. Les joueurs ont dû être séparés. Son s'est blessé au doigt en essayant de calmer tout le monde ». Impliqué dans l'altercation, Kang-in Lee, joueur du PSG, avait par la suite pris la parole pour présenter ses excuses.

« Kang-in s'est excusé auprès de tous les joueurs de l'équipe »

Après Kang-in Lee, c'est au tour de Heung-min Son de s'exprimer. Sur son compte Instagram , la star de la Corée du Sud et de Tottenham est revenue sur cette affaire, confiant : « Kang-in a sincèrement réfléchi sur lui-même et s'est excusé auprès de tous les joueurs de l'équipe, y compris moi. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'étais mal, mais je pense que je suis arrivé là ou je suis maintenant grâce aux conseils de mes aînés. Nous allons prendre soin de Kang-in pour nous assurer qu'il ne refasse pas cette erreur ».

« En tant que capitaine de la sélection, je m'excuse sincèrement »