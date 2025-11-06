Un joueur du PSG change d'équipe : Didier Deschamps intervient !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est officiel depuis ce jeudi, Ibrahim Mbaye ne poursuivra pas sa carrière internationale avec l'équipe de France. L'ailier du PSG a effectivement choisi de représenter le Sénégal, le pays de son père, et a déjà été sélectionné par Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Une situation commentée par Didier Deschamps.

Bien qu'il soit passé par la plupart des équipes de jeunes en France, Ibrahim Mbaye a choisi de représenter le pays de son père, à savoir le Sénégal. L'ailier du PSG a même été convoqué par les Lions de la Teranga pour affronter le Brésil et le Kenya en amical. Une nouvelle fois confronté au changement de nationalité sportive d'un jeune prometteur, Didier Deschamps a commenté cette situation.

Deschamps sort du silence pour Mbaye « C'est un sujet sensible mais c'est une liberté que ces joueurs là ont toujours eue, que ce soient des bi-nationaux ou tri-nationaux. C'est leur choix, pour différentes raisons. L'attractivité, je n'ai pas à la commander. Evidemment qu'il y a beaucoup d'autres équipes nationales qui ont des dossiers bien précis sur les joueurs qu'ils ont la possibilité d'attirer. Ces joueurs ont cette liberté et je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai jamais pris quelqu'un pour bloquer, l'empêcher d'aller ailleurs. Et je ne le ferai pas », confie-t-il en conférence de presse.