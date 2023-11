Un joueur du PSG a fait souffrir Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Souvent critiqué, notamment à cause de son jeu aux pieds, Gianluigi Donnarumma reste toutefois très impressionnant sur sa ligne comme il l’a une nouvelle fois prouvé samedi contre Reims. Auteur de plusieurs arrêts impressionnants, le portier italien a largement contribué à la victoire du PSG (3-0). Et Luis Enrique est ravi de ne plus avoir à affronter Donnarumma.

Malgré les critiques, qui concernent en général son jeu aux pieds, Gianluigi Donnarumma a toujours pu compter sur le soutien de Luis Enrique. Et samedi, l’Italien a livré une magnifique prestation contre Reims, contribuant largement à la victoire du PSG (3-0). Après le match, Luis Enrique a confirmé qu’il était ravi de plus avoir Donnarumma comme adversaire.



«Je le connaissais déjà et j’en ai souffert en tant qu’adversaire»

« Impressionnant! Je le connaissais déjà et j’en ai souffert en tant qu’adversaire. Aujourd’hui j’en profite. C’est un gardien merveilleux, nous le voyons aux entraînements. C’est très difficile de lui marquer un but », s’enflamme l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«Je suis particulièrement content pour lui»