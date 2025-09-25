Un immense crack recale le PSG, il jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG était en course avec le Real Madrid pour le transfert de Franco Mastantuono. Mais le crack argentin a choisi la Casa Blanca pour son avenir. Buteur mardi soir contre Levante (4-1), il a d'ailleurs évoqué son intégration à Madrid et visiblement il ne regrette pas son choix.

Convoité par de nombreux clubs européens, Franco Mastantuono était proche de signer au PSG avant de tout annuler lorsque le Real Madrid est revenu à la charge. Le crack argentin s'est finalement engagé avec le club merengue, un choix qu'il ne regrette absolument pas comme il le raconte après avoir inscrit son premier but sous les couleurs madrilènes.

Mastantuono s'enflamme pour son intégration au Real « Je me sens très à l'aise, j'ai l'impression d'être ici depuis plus longtemps grâce à l'accueil de mes coéquipiers, de l'équipe, c'est très agréable de concourir et de s'entraîner ainsi, dans un travail très beau qui est aussi notre passion. Les gars m'ont donné beaucoup de confiance et je me sens comme chez moi », lance-t-il en zone mixte, avant de poursuivre.