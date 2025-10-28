Un gros renfort arrive au PSG !

Pierrick Levallet

Seulement quelques jours après sa large victoire sur la pelouse de Brest (0-3), le PSG continue sa tournée en Bretagne. À une semaine de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions, le club de la capitale se déplace à Lorient ce mercredi.Et à cette occasion, Luis Enrique devrait obtenir un renfort de poids pour son entrejeu.

Joao Neves enfin de retour au PSG ? Comme le rapporte Le Parisien, Vitinha devrait démarrer la rencontre ce mercredi. Mais Luis Enrique pourrait chercher à ménager son milieu de terrain portugais. L’entraîneur du PSG devrait ainsi probablement le remplacer par Joao Neves en cours de jeu. Ce dernier ferait ainsi son retour après sa blessure aux ischio-jambiers.