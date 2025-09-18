Un gros mensonge du PSG révélé au grand jour ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG à l’été 2023, Luis Enrique a été le choix évidant et qui s’imposait s’i l’on en croit les propos de Luis Campos. Mais de son côté, Daniel Riolo affirme qu’il s’agit d’un mensonge de la part du directeur sportif du PSG, qui avait d’autres profils en tête à faire venir en priorité avant Enrique.

Après la saison 2022-2023 relativement compliquée de Christophe Galtier sur le banc du PSG, les dirigeants du club de la capitale avaient décidé de se séparer du coach français pour lui dénicher un successeur plus expérimenté. Plusieurs profils XXL ont été évoqués cet été-là (Zidane, Nagelsmann…), mais c’est finalement Luis Enrique qui est arrivé sur le banc du PSG.

« J’ai compris en quelques minutes que ce sera lui » Récemment interrogé dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Luis Campos a clairement laissé entendre que Luis Enrique était son premier choix pour le PSG : « Le meilleur travail que j'ai fait c'est de choisir Luis Enrique pour le PSG. Je me rappelle de l'entretien que j'ai eu chez lui à Barcelone, j'ai compris en quelques minutes que ce sera lui. Il a compris aussi très vite qu'on allait avoir cette alchimie. J'en ai parlé au président après le rendez-vous et un ou deux jours après, c'était fait. Le travail d'équipe, c'est très important. Les règles du club, prioriser le collectif, c'est la première chose », avait indiqué le directeur sportif du PSG. Mais est-ce un gros mensonge ?