Un grand retour se confirme au PSG

Indisponible depuis le mois de septembre, Marco Asensio est encore un peu plus sur le chemin du retour. L'international espagnol ne ressent plus de douleur au pied et pourrait prochainement prétendre à intégrer le groupe du PSG pour les matches, bien que cela semble encore un peu cours pour vendredi et la réception de Montpellier.

Arrivé libre au PSG cet été en provenance du Real Madrid, Marco Asensio a connu un début de saison convaincant inscrivant notamment deux buts et délivrant une passe décisive en trois apparitions. Placés dans un rôle de faux neuf qui semblait parfaitement lui convenir, l'international espagnol a toutefois été coupé dans son élan par une blessure au pied avec la Roja .

Asensio tout proche du retour

Eloigné des terrains depuis le mois de septembre, Marco Asensio a effectué un retour partiel à l'entraînement collectif ce mercredi selon L'EQUIPE . Le retour de l'Espagnol a d'ailleurs été fêté par ses coéquipiers qui lui ont fait une haie d'honneur. Asensio, qui ne ressent plus de douleur au pied, est prêt d'un retour dans le groupe. Montpellier, qui sera au Parc des Princes vendredi soir, arrive toutefois un peu tôt.

Keylor Navas toujours blessé

En revanche, Keylor Navas n'a pas encore récupéré de ses douleurs lombaires. Le portier costaricien est donc très incertain pour la réception du MHSC. Arnau Tenas devrait donc assurer une nouvelle fois le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma.