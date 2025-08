«Un fantôme», un joueur du PSG se fait fracasser

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté par Luis Campos, qui avait décelé en lui des qualités de percussion, Kang-In Lee ne s'est jamais imposé comme une solution viable sur la durée. Entré la plupart du temps en cours de match, l'international coréen a été fantomatique selon l'avis de plusieurs observateurs. Le PSG ne s'opposerait pas à son départ, mais le joueur ne semble pas pressé de partir.

Recruté à l'été 2023 par Luis Campos, Kang-In Lee avait tout du pari séduisant. Révélé très jeune à Valence puis confirmé à Majorque, le milieu offensif sud-coréen possédait des qualités de percussion et de vivacité qui avaient attiré l’attention du conseiller sportif du PSG. Présenté comme un profil complémentaire aux stars offensives, son arrivée s’inscrivait dans la volonté de rajeunir et diversifier l'effectif. Mais une saison plus tard, le bilan est maigre. Mais force est de constater que Kang-In Lee n’a jamais réussi à s’imposer comme une véritable option dans la rotation de Luis Enrique. Utilisé majoritairement en sortie de banc, son apport est resté limité.