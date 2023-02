Un deal XXL se prépare pour une star, Mbappé voit rouge

Pierrick Levallet

Avec Erling Haaland et Kylian Mbappé, le monde du football tient peut-être sa nouvelle grande rivalité après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En mai dernier, l'attaquant de 24 ans a signé l'un des plus gros contrats de l'histoire de ce sport, prenant une avance considérable sur son rival. Mais le Norvégien, lui, pourrait bien le surclasser avec ses sponsors.

Après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le monde du football tient peut-être sa nouvelle rivalité avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. Les deux joueurs sont promis à un avenir brillant et son régulièrement comparés. Mais en mai dernier, la star de 24 ans a surpassé son rival en prolongeant au PSG et obtenant ainsi l’un des contrats les plus importants de l’histoire du football. Depuis, l'international français brille dans la capitale, où il porte le club presque à lui tout seul. Mais Erling Haaland, lui, pourrait bien le dépasser avec son sponsor.

Haaland va signer un nouveau contrat XXL avec Nike

Selon les informations de The Athletic , Erling Haaland serait sur le point de signer un nouveau contrat avec Nike. Alors qu’Adidas et Puma chercheraient également à le convaincre, l’attaquant de Manchester City privilégierait la firme américaine. Les négociations battraient leur plein, et l’entourage du buteur de 22 ans envisagerait un contrat de 23M€ par an. Avec un tel engagement, Erling Haaland surpasserait Kylian Mbappé au sein de la marque à la virgule.

Mbappé va se faire surclasser