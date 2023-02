Haaland lâche une punchline sur Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore auteur d’une saison éblouissante, Kylian Mbappé est l’arme fatale du PSG. Outre Manche, Erling Haaland réalise lui aussi un exercice brillant. Même s’il est souvent opposé à l’international français, Haaland s’est confié sur le talent immense de Kylian Mbappé qu’il trouve « tellement fort ».

De retour dans le onze de départ du PSG la semaine dernière contre le LOSC, Kylian Mbappé a rappelé à tout le monde le grand joueur qu’il était. Auteur d’un doublé dont un but magnifique, l’attaquant parisien a largement contribué au succès capital du PSG, malmené par Lille pendant une grande partie de la rencontre. Le 8 mars prochain, c’est un déplacement périlleux qui attend Kylian Mbappé sur la pelouse de l’Allianz Arena. Un match taillé pour la star du PSG.

Mbappé et Haaland, quand la jeunesse prend le pouvoir

Étincelant depuis le début de saison, Kylian Mbappé n’est pas le seul jeune joueur à briller. Erling Haaland est tout aussi clinquant depuis son transfert à Manchester City. En Premier League ou en Ligue des Champions, l’attaquant norvégien affole les compteurs. Et Erling Haaland ne manque pas de souligner le talent de Kylian Mbappé, un joueur auquel il est souvent opposé ces derniers temps.

«Il est phénoménal»