Mbappé et le PSG jubilent, l’OM peut trembler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après sa victoire au bout du suspense contre le LOSC, le PSG se rend au Stade Vélodrome pour affronter l’OM, son dauphin. Battu en Coupe de France par le club olympien, Paris pourrait voir certains joueurs faire le retour pour dimanche. Nordi Mukiele et Marquinhos ont repris l’entraînement, Achraf Hakimi, lui, pourrait figurer dans le groupe.

Avant de se déplacer sur la pelouse de l’OM dimanche, le PSG a cinq points d’avance sur son rival marseillais. Ce Classique est l’un des plus importants des dernières saisons et les supporters olympiens l’ont bien compris, à tel point que le Stade Vélodrome devrait battre son record d’affluence.

L’OM veut répéter sa performance

Vainqueur du PSG il y a deux semaines en Coupe de France (2-1), l’OM voudra rééditer l’exploit en championnat. La mauvaise nouvelle pour Marseille, c’est que l’infirmerie parisienne est petit à petit en train de se vider à quelques jours du choc.

Zidane - PSG : «Il n'y a rien du tout» https://t.co/Jk7DpWKmBG pic.twitter.com/fiv01AGBvT — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

Des retours importants pour le PSG

Comme l’a annoncé le PSG, Marquinhos et Nordi Mukiele ont repris l’entraînement ce mercredi. Forfait dimanche dernier contre le LOSC, Achraf Hakimi pourrait être du voyage à Marseille, ce qui va plaire à Kylian Mbappé… et Christophe Galtier ! L’entraîneur du PSG devra cependant se passer de Neymar et possiblement Nuno Mendes, tous deux touchés face à Lille.