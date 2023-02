Mbappé arrive, il panique pour l’OM

La rédaction

Dimanche soir, le PSG sera de nouveau au Vélodrome, un peu plus de deux semaines après sa défaite en Coupe de France. Cette fois-ci, ce sera en Ligue 1 et l’OM a l’opportunité de réaliser une énorme opération dans la course au titre en revenant à seulement deux points des Parisiens. Mais Éric Di Meco rappelle que pour ce match, Kylian Mbappé sera de retour. Et ça change tout.

Tombeur du PSG en Coupe de France (2-1), l'OM reçoit une nouvelle fois les Parisiens dimanche au Vélodrome dans une rencontre cruciale pour la course au titre en Ligue 1. Mais alors que les Marseillais avaient été supérieurs au PSG il y a deux semaines, Eric Di Meco rappelle que cette fois-ci, Kylian Mbappé sera présent.

▶️ Mercato : Deux clubs seulement pour Neymar ! pic.twitter.com/B4htTx2iFz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Di Meco craint Mbappé

« L'OM a marché sur le PSG, ça veut dire que tu peux le refaire. Mais je pense que le match sera beaucoup plus difficile. D'abord, parce qu'il y a le retour de (Kylian) Mbappé. Du coup, le bloc que tu as mis à 50 mètres de ton but, il va falloir le mettre à 30-35 mètres et ce n'est plus pareil », estime l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC .

«Ils ne vont pas courber l'échine une deuxième fois»