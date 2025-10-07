Un crack signe au PSG : Luis Enrique annonce un joueur «sensationnel» à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après deux entrées en jeu remarquées à Auxerre et Barcelone, Quentin Ndjantou était cette fois-ci titulaire contre le LOSC dimanche soir. Et comme pour ses deux premières apparitions avec le PSG, le Titi, qui a signé son premier contrat professionnel cet été, a impressionné Luis Enrique.

Confronté à de nombreuses blessures depuis le début de saison, le PSG est contraint de lancer plusieurs jeunes issus de son centre de formation. C'est ainsi que Quentin Ndjantou est entré en jeu contre Auxerre puis à Barcelone, avant d'être aligné d'entrée contre le LOSC (1-1). Et Luis Enrique semble ravi de la prestation de son jeune joueur.

Luis Enrique sous le charme de Quention Ndjantou « On a fait tout ce dont on a besoin. J'ai vu les expected goals. On a créé plus d'occasions que l'adversaire. C'est difficile de jouer ici parce qu'ils ont de la qualité, ils jouent très bien. J'aime la manière dont ils jouent, avec leur mobilité. C'est difficile de presser », reconnaît le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.