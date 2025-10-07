Un crack signe au PSG : Luis Enrique annonce un joueur «sensationnel» à Paris !

Après deux entrées en jeu remarquées à Auxerre et Barcelone, Quentin Ndjantou était cette fois-ci titulaire contre le LOSC dimanche soir. Et comme pour ses deux premières apparitions avec le PSG, le Titi, qui a signé son premier contrat professionnel cet été, a impressionné Luis Enrique.
Confronté à de nombreuses blessures depuis le début de saison, le PSG est contraint de lancer plusieurs jeunes issus de son centre de formation. C'est ainsi que Quentin Ndjantou est entré en jeu contre Auxerre puis à Barcelone, avant d'être aligné d'entrée contre le LOSC (1-1). Et Luis Enrique semble ravi de la prestation de son jeune joueur.
Luis Enrique sous le charme de Quention Ndjantou
« On a fait tout ce dont on a besoin. J'ai vu les expected goals. On a créé plus d'occasions que l'adversaire. C'est difficile de jouer ici parce qu'ils ont de la qualité, ils jouent très bien. J'aime la manière dont ils jouent, avec leur mobilité. C'est difficile de presser », reconnaît le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il a été sensationnel»
« Ça a été compliqué dans les premières minutes. Mais je pense qu'avec cette équipe très jeune, il faut féliciter tous les joueurs, spécialement Quentin Ndjantou parce qu'il a été sensationnel. Il a joué avec un caractère et une personnalité très fortes. Et rien. Je pense qu'on a mérité un petit peu plus. Mais il faut accepter le résultat », ajoute Luis Enrique.