Un crack du PSG se fait tacler, il hallucine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG contre 40M€, Lucas Chevalier connaît des débuts encourageants dans les buts parisiens. Cependant, après son erreur contre l’OM, les critiques ont rapidement fusé à son encontre. Pour Dominique Sévérac, ces dernières sont totalement injustifiées, alors que le portier français s’est distingué avec son jeu au pied contre Barcelone.

Le PSG a pris une décision radicale cet été. Celle de changer de gardien de but malgré une fin de saison extraordinaire de la part de Gianluigi Donnarumma. Afin de remplacer l’Italien, le club parisien a choisi Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC contre 40M€.

Des débuts mitigés pour Chevalier ? Les débuts du gardien de 23 ans dans les buts du PSG sont encourageants, mais pas encore parfaits. Coupable d’une sortie manquée contre l’OM lors du Classique la semaine dernière, Lucas Chevalier a dû faire face à ses premières critiques. Mercredi soir contre le FC Barcelone, le Français a vécu un match tendu, mais a rassuré sa défense grâce à ses relances. Dans une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a été interrogé au sujet du numéro 30.