«Un coup de cœur» : La mère de Kylian Mbappé fait craquer une vedette de la télé !

Fayza Lamari est devenue une personnalité publique assez reconnue dans le domaine sportif français depuis quelque temps. Et ce, en raison du fait qu’elle représente son fils Kylian Mbappé qui est en plein bras de fer depuis plus d’un an avec le PSG pour 55M€ d’impayés. Une action en justice est en cours. Impliqué à sa manière dans le conflit de par son amitié avec le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a révélé être tombé à sa grande surprise sous le charme de Fayza Lamari, amicalement parlant.

Lundi soir, à l’occasion de la diffusion de l’émission TBT9 (Tout beau tout neuf) sur W9, une révélation a été faite sur le plateau par Géraldine Maillet. La chroniqueuse et accessoirement compagne de Daniel Riolo a dévoilé un échange imprévu entre Cyril Hanouna et une personne éminente de l’entourage de Kylian Mbappé à Paris qui est nulle autre que sa mère et représentante Fayza Lamari.

«Un tout petit peu au-dessus de votre épaule, j’ai vu Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé» « Traditionnellement, on a l’habitude de faire un dîner d’équipe pour fêter et commencer la rentrée de TBT9. On s’est retrouvés dans un restaurant il y a une dizaine de jours avec tous les chroniqueurs. (…) Je vous ai vu (ndlr en s’adressant à Cyril Hanouna) et un tout petit peu au-dessus de votre épaule, j’ai vu Fayza Lamari, maman de Kylian Mbappé ». Voici la manière dont Géraldine Maillet a lancé Cyril Hanouna à la télévision concernant sa discussion désormais plus secrète avec Fayza Lamari. Pour le contexte, le présentateur a souvent tenu des propos véhéments à l’encontre de son fils Kylian Mbappé par le passé.