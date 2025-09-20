«Un coup de cœur» : Cyril Hanouna avec la mère de Mbappé, la révélation inattendue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très critique à l’encontre de Kylian Mbappé mais également de sa mère, Cyril Hanouna a visiblement fait la paix avec Fayza Lamari. Il y a quelques semaines, l’animateur révélait dans sa nouvelle émission avoir eu un « coup de cœur » pour celle-ci lors d'un dîner de rentrée.

L’an dernier, Cyril Hanouna n’a pas mâché ses mots en évoquant régulièrement Kylian Mbappé dans son émission « Touche pas à mon poste ». Certains diront que ces coups de gueule répétés contre l’international français se justifient par la proximité de l’animateur télé avec Nasser Al-Khelaïfi, toujours en conflit avec le Mbappé qui réclame 55 millions d’euros bruts d’impayés au club de la capitale. Mais récemment, Cyril Hanouna a avoué s’être rapproché par hasard de Fayza Lamari, mère de l’attaquant madrilène.

Cyril Hanouna « tactile » avec la mère de Kylian Mbappé Dans l’émission « Tout beau tout neuf », Géraldine Maillet, fidèle chroniqueuse de Cyril Hanouna, a dévoilé la rencontre entre Cyril Hanouna et Fayza Lamari survenue il y a quelques semaines. « On a l’habitude de faire un dîner d’équipe pour fêter et commencer la rentrée. On s’est retrouvé dans le même restaurant un soir. On était tous les chroniqueurs. Je suis arrivée avec Valérie Benaïm, on va vers la salle. Tout de suite, au-dessus de votre épaule, j’ai vu Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé. Elle vous a vu, vous avez parlé longtemps. C’était tactile, chaleureux », a déclaré Géraldine Maillet à l’antenne.