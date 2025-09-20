«Un coup de cœur» : Cyril Hanouna avec la mère de Mbappé, la révélation inattendue

Très critique à l’encontre de Kylian Mbappé mais également de sa mère, Cyril Hanouna a visiblement fait la paix avec Fayza Lamari. Il y a quelques semaines, l’animateur révélait dans sa nouvelle émission avoir eu un « coup de cœur » pour celle-ci lors d'un dîner de rentrée.
L’an dernier, Cyril Hanouna n’a pas mâché ses mots en évoquant régulièrement Kylian Mbappé dans son émission « Touche pas à mon poste ». Certains diront que ces coups de gueule répétés contre l’international français se justifient par la proximité de l’animateur télé avec Nasser Al-Khelaïfi, toujours en conflit avec le Mbappé qui réclame 55 millions d’euros bruts d’impayés au club de la capitale. Mais récemment, Cyril Hanouna a avoué s’être rapproché par hasard de Fayza Lamari, mère de l’attaquant madrilène.
Cyril Hanouna « tactile » avec la mère de Kylian Mbappé
Dans l’émission « Tout beau tout neuf », Géraldine Maillet, fidèle chroniqueuse de Cyril Hanouna, a dévoilé la rencontre entre Cyril Hanouna et Fayza Lamari survenue il y a quelques semaines. « On a l’habitude de faire un dîner d’équipe pour fêter et commencer la rentrée. On s’est retrouvé dans le même restaurant un soir. On était tous les chroniqueurs. Je suis arrivée avec Valérie Benaïm, on va vers la salle. Tout de suite, au-dessus de votre épaule, j’ai vu Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé. Elle vous a vu, vous avez parlé longtemps. C’était tactile, chaleureux », a déclaré Géraldine Maillet à l’antenne.
« On s’est kiffé »
« C’est vrai, on s’est parlés, a confirmé Cyril Hanouna. Et c’est vrai qu’il y a eu un coup de cœur amical. On s’est kiffé. C’est un tournant. Je croyais qu’elle n’était pas vraiment avec nous. Le problème est que maintenant je kiffe Fayza Lamari et Nasser Al-Khelaïfi ».
Visiblement, la mère de Kylian Mbappé a donc pardonné à l’animateur, pas tendre à son égard en mai dernier : « J’ai plus de problème avec son entourage qu’avec Mbappé. (…) Mbappé, c’est un garçon sympa dans la vie. Je trouve qu’il est mal conseillé par son clan. Son père c’est un amour. Je l’adore. C’est le seul qui connaît le foot ? Oui mais c’est celui qui se mêle le moins de ses affaires. Son père est exceptionnel, tout le monde l’adore. Même le PSG a toujours dit que le papa de Mbappé était un amour, confiait-il sur TPMP, visant clairement Fayza Lamari. Le PSG a surtout eu des problèmes avec la maman de Mbappé. Vous savez la phrase qui revient souvent au PSG, c’est la mère de Mbappé c’est 100 fois la mère de Rabiot. Déjà que la mère de Rabiot c’était compliqué… »