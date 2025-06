Un buteur «exceptionnel» est annoncé au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent sur le plateau de RMC ce jeudi soir, Simon Dutin a rendu un hommage appuyé à Gonçalo Ramos. Le journaliste s'est ému de constater que le PSG pourrait vendre l'attaquant portugais, qui a toujours fait le job lorsqu'il est sur le terrain. Pendant plusieurs secondes, il a clamé son amour pour ce joueur, auteur de 18 buts cette saison.

Au PSG , les places sont chères. La preuve, un attaquant performant à chacune de ses entrées et acheté 65M€ ne se contente que de quelques minutes de jeu. Recruté durant l’été 2023, Gonçalo Ramos affiche un comportement exemplaire malgré son faible de temps de jeu. Mais alors que le mercato estival a ouvert ses portes, certaines voix commencent à évoquer un possible départ de l’attaquant portugais cet été. Pour Simon Dutin, le PSG ferait une grosse erreur.

La déclaration de Dutin pour Ramos

« C’est un joueur que j’apprécie. Il avait le droit de s’asseoir avec les adultes. Il y a une petite musique qui monte. On commence à se demander si on ne va pas vendre Ramos. Ce qu’a fait Luis Enrique avec Dembélé en faux neuf est remarquable. Mais ça nous empêche de voir qu’il y a avec Ramos un joueur beaucoup plus versatile, homme à tout faire. J’en ai un peu ras-le-bol que l’on caricature le joueur qui est exceptionnel à mon sens. Il a un mental en acier » a confié le journaliste sur le plateau de Génération After.