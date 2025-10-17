Un buteur au PSG : L'annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison assez poussif, Gonçalo Ramos se distingue beaucoup plus en tant remplaçant que lorsqu'il débute les matches. Une situation qui pourrait poser problème au PSG, mais Luis Enrique se dit tout de même très satisfait de son buteur.

Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos s'est imposé comme un joker de luxe au PSG puisqu'il est décisif à chaque qu'il entre en jeu. En revanche, lorsqu'il est titulaire, c'est parfois plus compliqué. Mais Luis Enrique reste très satisfait du rendement du buteur portugais et ne manque pas de le faire savoir. Le coach espagnol conserve sa confiance en Gonçalo Ramos.

Luis Enrique monte au créneau pour Ramos « Bien sûr. Gonçalo est un joueur important pour nous, quelles que soient les minutes de jeu qu'il a. Nous sommes contents de lui. C'est vraiment un joueur professionnel. Nous sommes très contents de ses performances », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.