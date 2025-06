Un Ballon d’Or au PSG, Luis Enrique vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il n’ait pas marqué samedi soir, Ousmane Dembélé a été excellent afin de permettre au PSG de remporter la première Ligue des champions de son histoire. De quoi rapprocher le numéro 10 parisien du Ballon d’Or. Pour Luis Enrique, Ousmane Dembélé mérite d’ailleurs largement le trophée après sa saison exceptionnelle.

Luis Enrique donne le Ballon d'Or à Ousmane Dembélé « C'est difficile quand tu recrutes un jeune joueur et que tu l'intègres dans un club de la dimension du PSG. Je crois que Pacho, Désiré Doué et João Neves ont beaucoup apporté. Ce sont des joueurs qui ont été déterminants dans cette finale et je crois qu'en tant qu'équipe, nous montrons l'idée que nous avons. Au niveau défensif, nous avons été exceptionnels aujourd'hui », estime-t-il lors de son passage en conférence de presse, avant de partir.