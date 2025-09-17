Un Ballon d'Or au PSG, l'annonce qui va faire halluciner Dembélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison 2024-2025 de grande facture, Ousmane Dembélé fait clairement partie des favoris pour le Ballon d'Or. La cérémonie, qui aura lieu la semaine prochaine, a des chances de voir un joueur du PSG être couronné. Pour autant Marquinhos ne veut pas donner l'avantage à l'attaquant français. Le PSG dispose de 9 candidats.

Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Ousmane Dembélé est cité parmi les favoris pour le Ballon d'Or aux côtés de Lamine Yamal notamment. Mais dans la capitale, pas question de faire bloc et soutenir à fond l'attaquant français visiblement. Marquinhos n'a pas voulu trancher.

Marquinhos botte en touche pour Dembélé Invité à répondre aux questions de 6 lecteurs du Parisien, Marquinhos a évoqué le Ballon d'Or et la possibilité qu'Ousmane Dembélé le remporte. « Si Dembélé aura le Ballon d'Or ? J'ai neuf coéquipiers qui sont nommés pour le Ballon d'Or, c'est quand même très difficile d'en choisir un ! Mais bien sûr, Ousmane est un joueur exceptionnel et s'il gagne le Ballon d'Or, ce sera largement mérité » déclare-t-il au quotidien français.