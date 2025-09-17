Un Ballon d'Or au PSG, l'annonce qui va faire halluciner Dembélé !

Après une saison 2024-2025 de grande facture, Ousmane Dembélé fait clairement partie des favoris pour le Ballon d'Or. La cérémonie, qui aura lieu la semaine prochaine, a des chances de voir un joueur du PSG être couronné. Pour autant Marquinhos ne veut pas donner l'avantage à l'attaquant français. Le PSG dispose de 9 candidats.
Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Ousmane Dembélé est cité parmi les favoris pour le Ballon d'Or aux côtés de Lamine Yamal notamment. Mais dans la capitale, pas question de faire bloc et soutenir à fond l'attaquant français visiblement. Marquinhos n'a pas voulu trancher.
Marquinhos botte en touche pour Dembélé
Invité à répondre aux questions de 6 lecteurs du Parisien, Marquinhos a évoqué le Ballon d'Or et la possibilité qu'Ousmane Dembélé le remporte. « Si Dembélé aura le Ballon d'Or ? J'ai neuf coéquipiers qui sont nommés pour le Ballon d'Or, c'est quand même très difficile d'en choisir un ! Mais bien sûr, Ousmane est un joueur exceptionnel et s'il gagne le Ballon d'Or, ce sera largement mérité » déclare-t-il au quotidien français.
Dembélé prêt à triompher ?
Absent des terrains pendant quelques semaines, Ousmane Dembélé doit observer une petite période de convalescence. L'attaquant français espère recevoir la prestigieuse récompense lors de la cérémonie le 22 septembre prochain. Depuis des mois, les débats sont plutôt animés autour de Lamine Yamal et lui.