Transferts : Une star du PSG met la pression !

Alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a évoqué son futur samedi soir après le sacre historique de son équipe en finale de la Ligue des Champions. Et le gardien italien, qui est devenu une véritable référence mondiale à son poste, a mis la pression la direction du PSG avec une réponse très énigmatique.

« Je ne sais pas, on verra »

Interrogé au micro de Sky Italia, Gianluigi Donnarumma a mis la pression sur la direction du PSG qui souhaite le prolonger à un an de la fin de son contrat : « Si je reste au PSG ? Je ne le sais pas, je ne le sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matchs très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matchs », a indiqué le gardien italien.