Transferts : «Une légende» quitte le PSG, c’est validé

Le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG marque la fin d’une ère. Malgré son rôle crucial dans la conquête de la Ligue des champions, Luis Enrique ne comptait plus sur lui cette saison. Pour l’Italien, l’heure était venue de partir afin de préserver sa place en sélection et poursuivre au plus haut niveau. Une décision validée par un ancien gardien international.

Gianluigi Donnarumma quitte officiellement le Paris Saint-Germain après trois saisons contrastées dans la capitale. Le point d’orgue restera incontestablement sa saison dernière, ponctuée par un sacre en Ligue des champions où ses parades ont été déterminantes dans les moments clés, notamment en demi-finale face à Arsenal et lors de la finale face à l'Inter. Donnarumma a ainsi inscrit son nom au panthéon du PSG, devenant pour beaucoup une véritable légende du club.

Donnarumma dans l'histoire du PSG Champion du monde en 1998, Lionel Charbonnier est l'un d'eux. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, il a dit tout le bien qu'il pensait de Donnarumma. « Il ne faut pas tout mélanger. Oui, Donnarumma est l'un des grands artisans du PSG sur le succès de l'équipe en Ligue des champions la saison dernière. Il est une légende du club et le sera pour toujours. Maintenant, le coach, Luis Enrique, ne compte plus sur lui pour cette saison. Il a dû faire beaucoup de réajustements défensifs à cause du jeu au pied de l'Italien, qui a parfois posé des problèmes et ça, ça l'a beaucoup contrarié. S'il ne souhaite plus poursuivre avec lui, ce n'est pas à cause de son niveau, mais c'est qu'il souhaite améliorer son jeu de façon globale. Chevalier fera au moins aussi bien dans les buts et lui apportera d'autres garanties quant à ses sorties de balle dans les 20 derniers mètres » a lâché l'ancien portier.