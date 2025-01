Transferts : Une «bonne affaire» à 22M€ bouclée par le PSG, l’annonce de la presse espagnole qui va faire parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Face à Reims (1-1) le week-end dernier, Fabian Ruiz a atteint la barre des 100 matches avec le Paris Saint-Germain, lui qui a posé ses valises dans la capitale à l’été 2022. Un cap symbolique qui n’a pas échappé à la presse espagnole, saluant le passage du milieu espagnol pourtant critiqué en France.

Recruté par le PSG à l’été 2022, Fabian Ruiz a atteint un cap symbolique le week-end dernier. Titularisé par Luis Enrique à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1 face au Stade de Reims, le milieu espagnol a disputé son 100e match sous le maillot rouge et bleu, totalisant 8 buts et 13 passes décisives au cours de ses deux saisons et demie dans la capitale. Ce qui n’est pas passé inaperçu en Espagne.

Fabian Ruiz, la « bonne affaire » du PSG ?

Solide lors de la campagne victorieuse de la Roja au dernier Euro, Fabian Ruiz s’est vu consacrer un article par la presse espagnole, évoquant la « bonne affaire » réalisée par le PSG, qui avait déboursé environ 22M€ pour son transfert en provenance de Naples. Le quotidien AS revient sur la manière dont le milieu de 28 ans a su trouver sa place sous les ordres de Luis Enrique, qui aurait convaincu Luis Campos de le conserver l’été dernier.

Salué en Espagne, critiqué en France

Une analyse qui ne rejoint pas vraiment l’image de Fabian Ruiz en France, le numéro 8 du PSG n’échappant pas aux critiques dans la plupart de ses apparitions. « Fabian Ruiz était tellement bidon, il courait dans le vent un peu partout, que Zaïre-Emery a apporté énormément au milieu. (…) Ruiz était annoncé sur le banc et finalement il était titulaire ? Ça, ça fait partie des mystères qui perdurent. Je ne sais pas pourquoi, confiait notamment le journaliste Daniel Riolo au micro de RMC après la victoire contre Manchester City (4-2). Je ne comprendrais jamais comment il peut être titulaire. Il n’a pas fait un bon match, je ne sais même pas la dernière fois qu’il a fait un bon match. Là il n’a pas marqué des points. Ça fait depuis le mois de juin de l’année dernière qu’on attend qu’il soit comme avec l’Espagne, il ne l’est jamais ». Visiblement, Luis Enrique reste convaincu du profil de son joueur, qui a disputé 28 matches cette saison, et il en est de même de la presse espagnole, ce qui risque de faire parler chez nous.