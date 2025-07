Transferts : Un joueur refuse de signer et tacle le PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd’hui au LOSC, Thomas Meunier est revenu sur son départ du PSG à l’été 2020, juste avant le Final 8 de Ligue des champions. Dans un témoignage sans détour, l’international belge de 33 ans a confirmé avoir reçu une proposition de prolongation, mais estime qu’elle manquait totalement de sincérité de la part du club parisien.

Passé par le PSG entre 2016 et 2020, Thomas Meunier ne garde pas que de bons souvenirs de son aventure dans la capitale. Désormais joueur du LOSC , l’international belge a profité d’une interview à Colinterview pour revenir sur les circonstances de son départ du PSG , survenu juste avant le fameux "Final 8" de la Ligue des champions à Lisbonne. Un moment qui, selon lui, illustre parfaitement le manque de sincérité du club parisien à son égard.

Le tacle adressé à Leonardo

« Le PSG ne pouvait pas se priver de Thiago Silva. Moi, d’autres pouvaient jouer à ma place, pour Cavani c’était pareil », ajoute-t-il, amer. S’il ne remet pas en cause les choix sportifs, c’est bien la gestion humaine qui l’a profondément déçu. « J’aurais aimé que Leonardo prenne un peu plus les choses en main et ne joue pas sa carte juste pour une histoire de communication. La franchise dans le football est inexistante, c’est de la politique. »