Booba - Kylian Mbappé : Le clash dérape ?

Un litige financier oppose le PSG à Kylian Mbappé depuis son départ pour le Real Madrid. En parallèle, avant même qu’il soit annoncé, Booba s’en prenait au capitaine de l’équipe de France par sa musique puis par le biais de ses réseaux sociaux. Il a notamment recadré Mbappé ces derniers jours après que ce dernier ait porté plainte pour harcèlement moral à l’encontre du Paris Saint-Germain. Un tout autre harcèlement du point de vue de Vincent Duluc.

Près d’un an après la réclamation des 55M€ d’impayés du PSG pour salaires et primes, Kylian Mbappé a déposé une plainte envers le club de la capitale pour « harcèlement moral ». Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le rappeur Booba très vocal sur ses réseaux sociaux dernièrement pour s’en prendre à l’attaquant star du Real Madrid parti libre du PSG l’été dernier.

«Si tu ne laisses pas Nasser tranquille...» « Si tu ne laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach, avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les cou**les longtemps Kyky. Et passe ton permis ! ». Voici le post que Booba rédigeait la semaine dernière, menaçant ainsi Kylian Mbappé de dévoiler de vieux dossiers à son sujet. Aux yeux de Vincent Duluc, le rappeur qui est derrière 92i Veyron est contradictoire dans son approche de la communication. « C’est une preuve de beaucoup de choses, notamment sur ce qu’est Booba. Sur sa contradiction fondamentale de dénier qu’un sportif ait le droit de s’exprimer mais lui de revendiquer en tant qu’artiste de pouvoir le faire. Cela ne tient pas debout ».