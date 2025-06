Barcola menacé au PSG, la réponse cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Éblouissant lors de ses débuts au PSG, Bradley Barcola a vu sa lumière pâlir face à une concurrence de plus en plus relevée. L'arrivée de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia a compliqué son quotidien, mais selon un proche Castello Lukeba, défenseur du RB Leipzig, l'ailier français garde la tête froide et ne craint pas la rivalité.

En l’espace de quelques mois, tout a changé pour Bradley Barcola. Arrivé de l’OL à l’été 2023, le jeune ailier avait rapidement conquis le public du PSG par sa percussion, sa fraîcheur et son sens du collectif. Titulaire à de nombreuses reprises sous Luis Enrique, il avait su profiter de l’absence de véritables concurrents à son poste pour s’installer dans le onze. Mais depuis, le contexte a évolué. Le mercato est passé par là, et avec lui, une montée en puissance de la concurrence. D’abord, Désiré Doué, pépite rennaise, a posé ses valises dans la capitale. Ensuite, c’est la star géorgienne Khvicha Kvaratskhelia qui est venue garnir les ailes du PSG, ajoutant encore un obstacle à la progression de Barcola.

La cocurrence ? Barcola n’en a cure Mais cette concurrence lui glisse sur ses épaules. Selon son ami Castello Lukeba, Barcola est prêt à affronter cette adversité. « Il y a de la concurrence dans tous les grands clubs. Et je le connais depuis toujours : ce n’est pas quelque chose qui lui fait peur. Au contraire, ça le pousse à se surpasser. Il se sert de ça pour progresser » a déclaré le défenseur du RB Leipzig.