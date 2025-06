PSG : «Un bain de sang», il craque à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a infligé une correction à la bande de Lionel Messi. En 1/8ème de finale de la Coupe du monde des clubs, le champion d’Europe a éliminé l’Inter Miami, assommant Javier Mascherano. L’entraîneur de la franchise de Major League Soccer a même utilisé la notion de « bain de sang ».

L’Inter Miami était démuni. Face au rouleau-compresseur qu’a été le PSG lors de la première période de ce 1/8ème de finale de Coupe du monde des clubs, le groupe entraîné par Javier Mascherano n’a pas pu empêcher une élimination de la compétition. Et ce, à cause d’un premier acte parfaitement maîtrisé de la part de l’équipe de Luis Enrique qui en a passé quatre à l’opposition. Score final : 4 buts à 0.

«La première mi-temps a été comme un bain de sang» Dès la sixième minute de jeu, Joao Neves annonçait la couleur en ouvrant la marque avant de doubler la mise à 6 minutes du temps additionnel et du coup de sifflet annonçant la mi-temps. S’en sont suivis un contre son camp de Tomas Aviles et un but d’Achraf Hakimi. Ex-joueur du FC Barcelone et actuel entraîneur de l’Inter Miami, Javier Mascherano a comparé cette opposition contre le PSG à une véritable boucherie. « Malheureusement, quand ils ont marqué un but si tôt, c'était difficile... C'était trop facile de la façon dont le but a été marqué. La première mi-temps a été comme un bain de sang, mais la deuxième mi-temps a été un peu plus lente, et nous avons montré tout ce que nous faisons en MLS ».