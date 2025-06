Barcola - PSG : La menace à l’étranger !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bradley Barcola a retrouvé une place de titulaire dimanche à l’occasion du choc entre le PSG et l’Inter Miami en 1/8ème de finale de la Coupe du monde des clubs (4-0). Une affiche qui lui a permis de souligner deux points : sa satisfaction personnelle de faire un match plein, et le constat qui sonne comme une menace à la concurrence. Explications.

«Personne ne peut nous arrêter»

Au micro de DAZN après la rencontre, Bradley Barcola n’y est pas allé par quatre chemins. A ses yeux, aucune équipe n’est capable de contenir cette version du PSG lorsque l’équipe déroule collectivement parlant. « Tout s’est bien passé aujourd’hui, on a su imposer notre rythme, je suis content. On avait un peu de fatigue avant le match, mais aujourd’hui, on était bien frais. Quand on est en forme comme ça, personne ne peut nous arrêter ».