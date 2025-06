PSG : Lionel Messi se lâche, c’est une surprise !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Humilié par son ancien club en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs, Lionel Messi a été interrogé sur ses ex-coéquipiers du PSG. Et contrairement à ses sorties habituelles, l'Argentin s'est fois-ci montré dithyrambique à l'égard du club parisien, mais également des joueurs qu'il a pu recroiser dans la travée du stade d'Atlanta.

Dimanche, le PSG retrouvait Lionel Messi pour la première fois depuis son départ en 2023. Et cela a tourné à la correction puisque le club de la capitale s'est largement imposé. Il n'a fallu qu'une seule période aux hommes de Luis Enrique pour sceller le score puisqu'il y avait déjà 4 à 0 à la pause. Une sale soirée pour Lionel Messi qui s'est tout de même réjoui de retrouver certains de ses anciens coéquipiers avec lesquels il a partagé le vestiaire du PSG à l'image de Presnel Kimpembe , Vitinha , Achraf Hakimi ou encore Marquinhos . Mais La Pulga a également pu échanger avec Ousmane Dembélé, avec lequel il a évolué au FC Barcelone entre 2017 et 2021.

« J’ai eu une très bonne relation avec mes anciens coéquipiers pendant les deux années que j’ai été là-bas. Il n’y en a plus beaucoup, mais parmi ceux qui restent, j’ai une très bonne relation avec eux, on a partagé beaucoup de choses. Même ceux qui n’étaient pas encore là, je n’ai pas partagé, mais il y a toujours eu du respect. Je suis reconnaissant pour tout, de la façon dont ils m’ont traité », a-t-il confié au micro de Dsports.

«C'est une très grande équipe»

Des déclarations qui tranchent clairement avec celles que Lionel Messi avait pris l'habitude de tenir depuis son départ du PSG. D'ailleurs, la star argentine a même encensé son ancien club, chose qui n'est pas arrivée régulièrement : « C’est le match qu’on attendait, c’est une très grande équipe, ils ont gagné la dernière Ligue des Champions et sont en forme. On a essayé de faire du mieux possible et je crois qu’on laisse une bonne image de nous ».