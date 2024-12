Transferts : Un flop du PSG se lâche après son départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Layvin Kurzawa vit un début de saison inédit. Pour la première fois, le latéral gauche n'est lié à aucune équipe. Après neuf ans au PSG, l'arrière gauche de 32 ans est à la recherche d'un nouveau défi. Ce mardi, l'international français est revenu sur son passage parisien avec une certaine sagesse.

Disparu des radars ces dernières saisons Layvin Kurzawa a totalement disparu du paysage parisien cet été. Après neuf ans au PSG, l'arrière gauche n'a pas été conservé. Aujourd'hui sans club, il s'est montré reconnaissant.

« C’est un passage qui m’a beaucoup aidé »

« J’ai passé 9 années superbes à Paris, avec des moments un peu plus compliqués, ça tout le monde le sait. Mais ce que je retiens, c’est le positif et surtout, j’ai eu la chance de pouvoir côtoyer les meilleurs et j’ai fait aussi partie des meilleurs. C’est un passage qui m’a beaucoup aidé, donc, j’en retiens un peu du positif » a déclaré Kurzawa à Foot Mercato.

Il annonce la couleur pour la suite

A 32 ans, Kurzawa aspire désormais à ouvrir une nouvelle page dans sa carrière. « Désormais, je vois plus loin et à moi de retrouver un club et reprendre plaisir parce que c’est vraiment ce que j’attends » a-t-il déclaré. Cet été, les Tigres de Monterrey avaient pris des renseignements selon les informations du 10Sport.com.