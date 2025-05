Transferts - PSG : Une offre irrefusable pour un grand attaquant ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Meilleur buteur du Borussia Dortmund cette saison, Sehrou Guirassy est à la croisée des chemins. Recruté en juillet 2024, l'international guinéen de 29 ans ne manque pas de sollicitations. A en croire la presse allemande, le PSG suivrait de près sa situation. Pour l'un de ses compatriotes, un retour en France pourrait lui permettre de progresser.

Alors que l’avenir de Gonçalo Ramos s’écrit en pointillé, le PSG serait tenté de recruter un autre buteur, un véritable finisseur. Selon les informations de Bild, le club parisien l’aurait trouvé en la personne de Sehrou Guirassy , 34 buts sous le maillot du Borussia Dortmund cette saison. Pour son compatriote Souleymane Youla, une arrivée au PSG pourrait lui permettre de progresser au sein d’un effectif de qualité et sous les ordres de Luis Enrique.

Guirassy-PSG, le mariage parfait ?

« Serhou Guirassy a fait une superbe saison avec 21 but marqués derrière Harry Kane pour sa première saison à Dortmund. L’intérêt du PSG a été annoncé avec insistance par les médias. Paris, c’est un club qui est difficile à refuser surtout les joueurs qui sont nés en France. Car c’est l’un des plus grand club d’Europe. Il y a beaucoup de joueurs qui rêvent d’y jouer. Le choix de la France ne pose pas trop de questions. S’il doit aller en France, il n’y a que le PSG qui peut le prendre. Pour cela, ce sera une bonne option et il va continuer à se confronter aux grands joueurs de l’Europe » a déclaré l’ancien joueur du LOSC.