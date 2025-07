Transferts - PSG : Un numéro 10 signe, la surprise est totale

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2008, Stéphane Sessègnon quitte Le Mans pour rejoindre le PSG contre un chèque d’environ 9 millions d’euros. Un tournant majeur pour le milieu offensif béninois, qui ne saisit pas tout de suite l’ampleur de ce transfert. Déterminé, il n’hésite pourtant pas à réclamer le numéro 10, une demande acceptée par la direction parisienne.

« Je ne réalisais pas, je ne mesurais pas ce qu’il se passait. À l’époque, je me disais juste que je poursuivais ma progression, mais je ne ressentais pas l’impact, que j’étais dans un club historique reconnu mondialement. Après, je me suis rendu compte que la pression a changé, que je n’étais plus dans un petit club comme Le Mans. Tu passes de 8 000 personnes les week-ends à 40 000. Ce n’est pas la même chose » a-t-il confié au cours d'un entretien accordé à la chaîne Podlab.

La demande pleine de culot de Sessègnon

Dès son arrivée, Sessègnon surprend tout le monde, y compris lui-même, en demandant le prestigieux numéro 10. Un geste fort, qui en dit long sur son état d’esprit. « Parfois, tu ne sais pas d’où vient le courage. Je voulais montrer que je n’étais pas venu ici pour rigoler. On me l’accorde directement. Je signe en étant décontracté. Mais quand je sors pour aller sur la pelouse, poser avec le maillot, je comprends que je rentre dans un autre univers. » Malgré ce saut dans l’inconnu, Sessègnon s’adapte rapidement au vestiaire parisien. Le courant passe bien avec ses coéquipiers, et ses débuts sont prometteurs. « Après la sélection, je pars un peu en vacances et je reviens dans le vestiaire. J’arrive à m’intégrer rapidement, le courant passe facilement. Premier match amical, je marque. » Sessègnon restera au PSG jusqu'en 2011.