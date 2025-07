Transfert à 80M€ : La réponse cash du PSG !

Le 31 mai dernier, le PSG a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. Depuis, le club de la capitale voit certains de ses joueurs avoir la cote sur le mercato. C’est notamment le cas de Vitinha, artisan majeur de ce sacre historique. La formation parisienne ne souhaite toutefois pas se séparer de son international portugais.

