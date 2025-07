Mbappé - PSG : Le clash que personne n’a vu venir !

Ce mercredi, la demi-finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid promet d’être intéressante à suivre. La formation parisienne va retrouver Kylian Mbappé, avec qui elle est en plein clash depuis plusieurs mois. Pourtant, personne n’avait imaginé de telles tensions entre les deux parties il y a encore quelques années.

Entre Kylian Mbappé et le PSG , l’histoire ne s’est pas bien terminée. Presque mis au placard lors des derniers mois de son contrat dans la capitale, l’attaquant de 26 ans est parti au clash avec son ancienne équipe une fois sa signature au Real Madrid officialisée. L’international français a ouvert un litige pour réclamer 55M€ aux Rouge-et-Bleu, et a récemment porté plainte pour harcèlement moral.

Le choc entre le PSG et le Real Madrid ce mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs promet donc d’être spécial à suivre. Comme le rapporte SPORT, l’atmosphère pourrait presque être électrique en raison des tensions entre Kylian Mbappé et les pensionnaires de la Ligue 1 . Il y a quelques années en arrière, personne n’aurait pourtant pu imaginer un tel clash tant les deux parties semblaient s’apprécier.

Le PSG était prêt à décrocher la lune pour Mbappé

Kylian Mbappé était en effet le chouchou du Parc des Princes, et le PSG l’avait placé au centre de son projet au détriment de Neymar. Le club de la capitale lui avait même offert un contrat en or pour sa prolongation en 2022. Trois ans plus tard, les relations entre le PSG et Kylian Mbappé sont devenues glaciales.