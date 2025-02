Transferts - PSG : Un crack signe avec un salaire colossal !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marco Verratti est l'une des grandes réussites du Qatar au PSG. Recruté pour 12M€ en 2012, le jeune joueur de Pescara a tout connu à Paris. En l'espace de quelques mois, le milieu de terrain est devenu un symbole de réussite au sein d'une équipe composée de stars. Pourtant, le joueur n'avait aucune envie, à l'origine, de rejoindre la France selon son ancien agent.

Le PSG avait bataillé pour s’offrir Marco Verratti. Comme indiqué par son ancien représentant, le club parisien était confronté à l’intérêt du Napoli d’Aurelio de Laurentiis, qui avait aussi repéré le talent du jeune milieu de terrain.

Riolo, le critique de Luis Enrique, change de cap ! Son nouveau regard sur le PSG pourrait bien surprendre les fans... ⚽

➡️ https://t.co/saHX5spxkg pic.twitter.com/btoKB40efa — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

Le Napoli avait tenté le coup Verratti

« De Laurentiis a proposé à Pescara 10 millions pour que Verratti joue avec Insigne, Bigon m'a cependant dit qu'au milieu de terrain il y avait déjà Hamsik et un autre milieu dont je ne me souviens plus du nom (Gargano, ndlr). La négociation a été plus la volonté du président que de l'entraîneur (Mazzarri, ndlr), c'était en 2012 » a confié Donato Di Campli.

« Le salaire était 7,8 fois supérieur à celui proposé par Naples »

Mais l’agent a poussé pour que son joueur rejoigne le PSG. « Le PSG a proposé 12 millions et le salaire était 7,8 fois supérieur à celui proposé par Naples. Le choix de Marco ? Pas à cette occasion, c'est moi qui ai poussé pour Paris » a-t-il confié sur Kiss Kiss Napoli. Un choix payant.